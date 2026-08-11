Palio del Giogo: il Rione Casenuove fa il bis e vince l'edizione 2026 - Tuttoggi.info

Sabato 8 agosto è stata una notte caldissima a Magione, con la disputa del 44° Palio del Giogo, la tradizionale corsa a staffetta magionese con il giogo in spalla. I quattro Rioni Casenuove, Caserino, Comune e Stazione hanno dato prova di grande passione, con una gara che ha acceso il pubblico e i tifosi: sorpassi, imprevisti e un formidabile testa a testa proprio tra i vincitori in carica riconfermati campioni, Casenuove, e i giogaioli del Rione Caserino che si sono fermati in seconda posizione. Terzo posto per il Rione Comune, vittima di qualche caduta di troppo ma in rimonta sul finale, mentre chiude la classifica il Rione Stazione a pochi metri dagli avversari.

“Il giogo resta a Casenuove! Essere campioni per il secondo anno consecutivo è un’emozione fortissima, portiamo a casa il trofeo numero 12 con tanta gratitudine verso tutti coloro che hanno creduto in noi”, afferma Erigen Partalli, capitano del rione vincitore.

Il Palio del Giogo 2026 è iniziato con il consueto corteo storico che ogni anno rievoca la Magione del 1250 nelle stagioni dell’anno, realizzato con grande cura dai rioni e con l’inedita partecipazione del Gruppo Musici e Sbandieratori di San Gemini. L’edizione numero 44 è stata resa possibile anche grazie sostegno della Fondazione Perugia ed è patrocinata dal Comune di Magione. Una festa, che si inserisce nell’ambito della Settimana Magionese e che unisce il paese mostrando le sue risorse migliori, grazie alla Proloco, ai Rioni e alle tante associazioni e volontari che collaborano numerosi.

“Una serata e una settimana da record – dichiara Anna Maria Rubeca, presidente dell’Associazione Turistica Pro Magione – per le presenze a Magione e per la voglia di stare insieme e condividere tradizioni preziose. È importante far sopravvivere queste manifestazioni, in cui noi crediamo moltissimo e ci tengo a ringraziare tutti coloro che rendono possibile la Settimana Magionese e il Palio del Giogo”.