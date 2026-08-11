Lavori Brt, così cambia la viabilità in importanti vie - Tuttoggi.info

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Lavori Brt, così cambia la viabilità in importanti vie

Redazione

Lavori Brt, così cambia la viabilità in importanti vie

Mar, 11/08/2026 - 18:01

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Cambia la viabilità in via Donizetti e in via Sicilia e in un tratto di via Settevalli e via Pievaiola interessate da nuovi lavori per il Brt.

Il Comune di Perugia ha reso noto che, dal 24 agosto al 4 settembre, per consentire lo spostamento di una condotta idrica, è stata emessa l’ordinanza n. 1327 del 10 agosto 2026 che prevede provvedimenti sulla circolazione stradale in via Gaetano Donizetti, nei pressi dell’intersezione con viale San Sisto.

Nello specifico si dispone:
1.restringimento della carreggiata con mantenimento del doppio senso di marcia in via Donizetti, nel tratto di 15 metri prima dell’intersezione con Viale San Sisto
2.divieto di transito ai pedoni in via Donizetti, nel tratto terminale di 15 metri prima dell’intersezione con viale San Sisto, sul lato destro secondo la direzione via Donizetti/via dei Tagliapietra;
3.limite massimo di velocità di 30 km/h in via Donizetti e viale San Sisto, nel tratto interessato dai lavori e in quelli ad esso adducenti.

Dal 24 agosto al 30 settembre previsti restringimenti della carreggiata nelle vie Settevalli, Pievaiola e Sicilia.

In particolare si dispone:
1.restringimento della carreggiata in via Settevalli, nel tratto compreso fra il civ. 217 e il civ. 133, per tratti non superiori a 25 metri, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori;
2.restringimento della carreggiata in via Pievaiola, nel tratto compreso fra il civ. 39 e via Sicilia, per tratti non superiori a 25 metri, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori;
3.restringimento della carreggiata in via Sicilia, nel tratto compreso fra via Pievaiola e il civ. 1 e nel tratto compreso fra il civ. 39 e via Settevalli, per tratti non superiori a 25 metri, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori;
4.restringimento della carreggiata in via Settevalli, nel tratto compreso fra via Sicilia e il civ. 72, per tratti non superiori a 25 metri, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori;
5.limite massimo di velocità di 20 km/h in via Settevalli, via Pievaiola e via Sicilia, nei tratti interessati dai lavori e in quelli ad essi adducenti.

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