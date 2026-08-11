Ponte di Montemolino, lavori in fase conclusiva. A settembre i collaudi - Tuttoggi.info

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Ponte di Montemolino, lavori in fase conclusiva. A settembre i collaudi

Redazione

Ponte di Montemolino, lavori in fase conclusiva. A settembre i collaudi

E’ in corso la stesura del manto stradale e il montaggio e il fissaggio delle barriere di sicurezza a bordo ponte
Mar, 11/08/2026 - 16:00

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Proseguono a ritmo serrato le lavorazioni conclusive per la ricostruzione e l’adeguamento del Ponte di Montemolino, con l’obiettivo di arrivare alla riapertura al transito nelle prossime settimane. Gli uffici regionali, la direzione lavori e le imprese esecutrici stanno lavorando per rispettare il cronoprogramma.

E’ in corso la stesura del manto stradale in asfalto sull’impalcato e nelle aree di approccio al ponte, mentre procede parallelamente il montaggio e il fissaggio delle barriere di sicurezza a bordo ponte. Restano confermate per la prima settimana di settembre le prove di carico e del collaudo statico dell’infrastruttura, passaggio obbligatorio alla riapertura al transito.  

In questi giorni si sta lavorando sull’asfaltatura e sulle barriere di sicurezza e l’obiettivo resta quello di arrivare nella prima settimana di settembre alle prove di carico e al collaudo statico. È un passaggio fondamentale che deve essere svolto con la massima attenzione, perché la priorità è restituire il ponte alla comunità garantendo pienamente la sicurezza dell’infrastruttura” sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco De Rebotti.

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