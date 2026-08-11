Corciano in festa per Rina Mattioli. 100 anni e un consiglio ai giovani - Tuttoggi.info

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Corciano in festa per Rina Mattioli. 100 anni e un consiglio ai giovani

Redazione

Corciano in festa per Rina Mattioli. 100 anni e un consiglio ai giovani

Per i suoi cento anni anche l’Amministrazione comunale di Corciano ha voluto renderle omaggio celebrando insieme a lei questo prezioso traguardo
Mar, 11/08/2026 - 15:42

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Un traguardo speciale per la Rina Mattioli, che martedì 11 agosto ha raggiunto la splendida età di 100 anni, circondata dall’affetto della sua grande famiglia. Nata a Mantignana, la signora Rina ha attraversato un secolo di storia conducendo una vita segnata dal lavoro, dal sacrificio e dai valori semplici e autentici di un tempo.

Ha lavorato come contadina e come domestica, anche per l’indimenticabile “don Franco”, del quale conserva un caro ricordo. 
Rina è anche il punto di riferimento di una bella famiglia: ha due figli, nipoti e bisnipoti, che oggi condividono con lei la gioia di un compleanno davvero straordinario.

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