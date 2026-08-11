Festa del covo, le comunità di Norcia e Campocavallo di Osimo si ritrovano nel nome di San Benedetto | FOTO - Tuttoggi.info

Ci sono volute quasi due milioni di spighe di grano e la paziente operosità di tante donne e uomini della comunità di Campocavallo di Osimo per realizzare la monumentale opera che ritrae la Basilica di san Benedetto da Norcia e che potrà essere ammirata per tutto il mese di agosto da turisti e residenti nella città umbra.

In una giornata speciale, sabato 8 agosto, rappresentanti della frazione marchigiana con in testa la sindaca Michela Glorio, sono arrivati a Norcia e hanno portato in sfilata il ‘covo’, simbolo della tradizionale Festa del Covo appunto, una festa di ringraziamento dedicata alla prodigiosa immagine della Madonna Addolorata che si venera nel Santuario di Campocavallo, nonché una delle più autentiche testimonianze della civiltà contadina delle Marche, che si celebra la prima domenica di agosto, ogni anno con un tema diverso, dai simboli della cristianità alle riproduzioni di Santuari e Cattedrali di tutto il mondo.

Quest’anno, dunque, è stata scelta la Basilica di San Benedetto “perché oltre a essere il patrono d’Europa – ha spiegato la sindaca Glorio –, segna i dieci anni dal sisma che ha colpito tutto il centro Italia; quindi da questo momento profondo e doloroso si è voluto dare un segno di ripresa, speranza e resilienza con questa arte che grazie ai nostri giovani e meno giovani va avanti da 87 anni”. “È stata una festa bellissima, molto partecipata – ha commentato il sindaco di Norcia, Giuliano Boccanera –. Queste stupende opere sono realizzate con le spighe di grano da donne e uomini che dedicano molto del loro tempo per ultimarle e quindi c’è una similitudine tra coloro che hanno costruito queste opere e i nursini che stanno ricostruendo una città devastata dal terremoto del 2016, rendendola più bella e più sicura”. In sfilata anche una riproduzione della Basilica di san Pietro di Roma e un’altra della Basilica della Santa Casa di Loreto, realizzate in occasione delle passate edizioni della Festa del Covo.

La tappa nursina della Festa del Covo è stata realizzata nell’ambito del Festival dell’Appennino ed è parte integrante del cartellone di eventi dell’Estate nursina, che prosegue con tanti eventi fino a settembre. Così, martedì 11 agosto è in programma la Notte bianca in piazza san Benedetto, la sfilata di moda, OttoJazz in concerto e la notte dei dj, per ballare fino alle 2, a cura delle associazioni Pro Nursia eventi, Open Norcia e la collaborazione dei commercianti del centro storico. La musica segnerà ancora le notti di Norcia in piazza San Benedetto con il concerto Nel blu dipinto di swing dei Four Season Quintet il 12 agosto; ‘Enigma…la storia continua’ il 13, a cura dell’associazione Piper Foligno e in collaborazione con Pro Nursia eventi, che farà rivivere le emozioni dell’Enigma Discoclub di Barcellona, con una serata epica dedicata ai mitici anni ’90; il 14 con l’esibizione di Brandimarte, primo concerto da headliner dell’artista che si esibisce ‘a casa’, in collaborazione con Blue band Spoleto; il 15, Ferragosto, live dell’Orchestraccia; il 16, la frazione di Frascaro celebra la Festa di san Rocco mentre Norcia propone il concerto del complesso bandistico della città, ‘3D – Dalla, De Gregori, De Andrè’; infine, lunedì 17 agosto, spazio alla tradizionale Fiera de Sienti ‘n può, dalle 8 alle 14 in via Circonvallazione, per chiudere alle 21.30 in piazza san Benedetto con il concerto ’80 Revolution, a cura dell’associazione Musica teatro 1971.