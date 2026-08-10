Iggy è stata ritrovata e sta bene | Sollievo per la comunità di Giove - Tuttoggi.info

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Iggy è stata ritrovata e sta bene | Sollievo per la comunità di Giove

Redazione

Iggy è stata ritrovata e sta bene | Sollievo per la comunità di Giove

Lun, 10/08/2026 - 18:00

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Sta bene ed è stata ritrovata Ikhlas (Iggy), la ragazza di 14 anni residente a Giove di cui non si avevano più notizie da due settimane.

Il papà della ragazza lo ha confermato direttamente al sindaco Marco Morresi ed il Comune ne ha dato annuncio attraverso i propri canali social.

L’amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità di Giove, esprime ringraziamento a quanti si sono prodigati, una volta scattato l’allarme, per ritrovare la ragazza. In particolare la Squadra Mobile di Amelia e il Nucleo Operativo di Torino. Proprio a Torino, infatti, era stato agganciato per l’ultima volta il suo cellulare.

Il Comune ringrazia “tutte le cittadine e i cittadini, le pagine e i media che in queste ore si sono mobilitati senza sosta per condividere l’appello e far girare la foto. La forza della solidarietà e del lavoro di squadra – si legge nel messaggio – ha fatto la differenza”.

Così si conclude il post: “Un abbraccio fortissimo a Iggy e a tutta la sua famiglia da parte dell’Amministrazione e dell’intera comunità di Giove!”.

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