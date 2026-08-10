Paolo Mieli "I Dialoghi tornano al Festival se..." | Luchetti "l'impegno per Spoleto" - Tuttoggi.info

Una intervista doppia, esclusiva di Tuttoggi.info, a Paolo Mieli – il celebre giornalista, saggista e storico – e a Mauro Luchetti che svelano l’intenzione di riportare al Festival dei Due Mondi il format “I dialoghi di Mieli” che tanto successo ebbero tra il pubblico festivaliero e spoletino che ebbero la possibilità di vedere da vicino i propri beniamini, personaggi che hanno fatto la storia della tv, della cultura, dell’economia e della politica come Raffaella Carrà, Marco Travaglio, Paola Cortllesi, Walter Veltroni, solo per citarne alcuni.

Se Paolo Mieli ha confermato la volontà di tornare a Spoleto, pur pretendo delle garanzie, Mauro Luchetti ha colto l’occasione per dire la sua su Festival, Città e, non di meno, la delicata partita che si andrà a breve aprire qualora la Spoleto Credito e Servizi, la ex holding della fu Bps, tornasse in bonis. Una intervista che, per quanto riguarda Luchetti, sembra più un programma politico. Inevitabile quindi la domanda su una sua possibile candidatura alle prossime amministrative. Ecco cosa hanno risposto nell’intervista CLICCA QUI