Tagliaboschi punto da calabroni, interviene elisoccorso - Tuttoggi.info

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) e l’elisoccorso regionale 118 Nibbio 01 sono intervenuti in Valnerina intorno alle 16 di domenica per soccorrere un tagliaboschi. L’uomo, mentre era al lavoro in una zona impervia nei pressi di Villa San Silvestro, nel territorio comunale di Cascia, è stato punto da alcuni calabroni.

Raggiunta l’area dell’intervento, l’equipaggio di Nibbio 01, composto da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico, ha raggiunto il paziente e provveduto alle prime cure e alla sua stabilizzazione.

Considerata la natura impervia della zona, una volta stabilizzato, l’uomo è stato recuperato mediante il verricello dell’elisoccorso e successivamente trasportato all’Ospedale di Foligno per gli accertamenti e le cure del caso.