Precipita per 15 metri e si incastra su un albero, salvato dal Soccorso Alpino - Tuttoggi.info

Un volo tremendo di circa 15 metri in uno dei tratti più esposti dell’Appennino umbro, poi l’impatto e la corsa contro il tempo per salvargli la vita. Un escursionista è stato tratto in salvo nella tarda mattinata di oggi (9 agosto) dopo essere precipitato lungo il sentiero n. 225 – che collega Pian delle Macinare a Val di Ranco – all’interno del Parco del Monte Cucco.

L’allarme è scattato intorno alle ore 11.30, quando la Centrale Operativa Regionale del 118 ha attivato d’urgenza le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) e l’elisoccorso regionale Nibbio 01. LEGGI DETTAGLI.