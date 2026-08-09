Truffano anziani davanti al figlio di 7 anni, arrestata coppia - Tuttoggi.info

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Truffano anziani davanti al figlio di 7 anni, arrestata coppia

Davide Baccarini

Truffano anziani davanti al figlio di 7 anni, arrestata coppia

Dom, 09/08/2026 - 17:17

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Usavano come “copertura” la presunta innocenza delle trasferte in famiglia, portando con sé il figlio di soli 7 anni per non destare sospetti. In realtà, una coppia di coniugi originari della provincia di Caserta, lui 39enne e lei 36enne, girava l’Italia per mettere a segno truffe ai danni di anziani. La loro fuga si è interrotta bruscamente lungo la E45, allo svincolo di Sansepolcro, dove i carabinieri li hanno intercettati e ammanettati.

L’ultimo colpo

L’ultimo colpo, fruttato circa 70mila euro in monili d’oro e 700 euro in contanti, era stato consumato poco prima ai danni di una coppia…LEGGI DETTAGLI

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