Scontro auto-moto, centauro vola nel campo | Elitrasportato in ospedale - Tuttoggi.info

Mattinata di paura lungo la Strada Regionale 221 di Monterchi, teatro di un grave incidente stradale avvenuto intorno alle ore 9. Lo scontro si è verificato all’altezza dell’incrocio con la strada vicinale che conduce a Vocabolo Maccarello, in località Mezzavia (Città di Castello).
Secondo le prime ricostruzioni, un’auto condotta da una 66enne, residente a Città di Castello, stava percorrendo la strada in direzione Arezzo. Giunta nei pressi dell’intersezione, mentre effettuava la manovra di svolta a sinistra per immettersi verso Vocabolo Maccarello, l’auto si è scontrata frontalmente con un motociclo provenienti dal senso di marcia opposto. Alla guida della moto un uomo di 57 anni, residente ad Arezzo, che viaggiava verso Città di Castello. LEGGI DETTAGLI.