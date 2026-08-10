 Giovanissimi protagonisti al Ciclodromo di Corvia per la Coppa San Michele - Trofeo DLF - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Giovanissimi protagonisti al Ciclodromo di Corvia per la Coppa San Michele – Trofeo DLF

Redazione

Giovanissimi protagonisti al Ciclodromo di Corvia per la Coppa San Michele – Trofeo DLF

Lun, 10/08/2026 - 07:43

Condividi su:

La Coppa San Michele brilla anche nella sua versione dedicata ai più piccoli con un bel pomeriggio di festa e aggregazione tra storia e futuro del pedale. L’edizione numero 64 della classicissima folignate, abbinata quest’anno anche al 19° Trofeo DLF, ha infatti visto sfrecciare tra le pieghe del Ciclodromo di Corvia una pattuglia di 54 atleti della categoria Giovanissimi, che hanno onorato al massimo delle loro possibilità uno degli appuntamenti di maggior tradizione del calendario regionale.

Il sabato di stampo balneare, con temperature prossime ai 40°, non ha scoraggiato l’agguerrito plotoncino di partecipanti, piuttosto composito anche come provenienza territoriale. In griglia si sono infatti alternati atleti e società di Umbria, Marche, Toscana, Lazio e Lombardia, che hanno dato vita a un confronto avvincente e ricco di contenuti tecnici. Nell’arco delle 6 batterie in programma l’esito più pronosticabile allo sprint è stato infatti scongiurato, in un paio di occasioni, da spettacolari azioni d’attacco. Degna di nota in particolare quella in solitaria del G4 Luis Leon Agnoli (Team Nereggi Coratti), figlio d’arte dell’ex pro’ Valerio, capace di seminare tutti i rivali con un deciso affondo a 3 giri dal termine. A livello collettivo invece le due canoniche graduatorie riservate alle società sono state appannaggio delle formazioni umbre. I portacolori della Gubbio Ciclismo Mocaiana hanno infatti alzato il trofeo dedicato a San Michele aggiudicandosi la classifica a punti, in virtù di un bottino di 5 podi e 4 vittorie individuali, tra le quali spicca quella di Maicol Fiorucci nella prova regina dei G6. Nella classifica a partecipanti si è invece imposto il Foligno Cycling Team, forte dei suoi 11 rappresentanti al via.

Sotto il profilo organizzativo l’UC Foligno Start ha quindi fatto nuovamente centro, ad appena una settimana di distanza dal Trofeo Gildo e Cleto Serenelli, conducendo la manifestazione nel proprio impianto con tutta la maestria che gli è riconosciuta. Al fianco della società guidata da Mauro Angelucci ha pedalato per l’occasione anche la SC Maria Giuliana di Marino Casini, custode di una consistente porzione di storia del ciclismo locale andata a rinnovarsi in bello stile anche in questa stagione. Una storia legata a doppio filo alle figure di Angelo Melica, Armando Ubaldi e Fulvio Forieri, fondatori della “Ciclistica DLF Foligno”, al cui ricordo è stata dedicata l’intera giornata. In ambito istituzionale la cerimonia di premiazione è stata invece officiata dal presidente del CR Umbria della Federciclismo Roberto Cocchieri, dal vicepresidente Ernelio Massarucci e dal vicepresidente vicario Lucio Saccarelli, quest’ultimo intervenuto in doppia veste in quanto vicepresidente anche dell’UCF Start. Il formato baby non ha dunque alterato il fascino di una Coppa San Michele che, magari già dalla prossima annata, potrà fare ritorno a Cave e alla categoria Juniores, in linea con la sua decennale tradizione.


Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Paolo Mieli “I Dialoghi tornano al Festival se…” | Luchetti “l’impegno per Spoleto”

Assisi

Turismo in crescita ad Assisi, in sei mesi oltre 850.000 presenze: più 9% rispetto al 2025

Cronaca

Ad Assisi alla Rocca un mese di cinema sotto le stelle: il programma di agosto 2026

in umbria

gli ultimi pubblicati

Foligno

Giovanissimi protagonisti al Ciclodromo di Corvia per la Coppa San Michele – Trofeo DLF

Gubbio e Gualdo

Precipita per 15 metri e si incastra su un albero, salvato dal Soccorso Alpino

Città di Castello

Truffano anziani davanti al figlio di 7 anni, arrestata coppia

Città di Castello

Scontro auto-moto, centauro vola nel campo | Elitrasportato in ospedale

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!