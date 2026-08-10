Giovanissimi protagonisti al Ciclodromo di Corvia per la Coppa San Michele - Trofeo DLF - Tuttoggi.info

La Coppa San Michele brilla anche nella sua versione dedicata ai più piccoli con un bel pomeriggio di festa e aggregazione tra storia e futuro del pedale. L’edizione numero 64 della classicissima folignate, abbinata quest’anno anche al 19° Trofeo DLF, ha infatti visto sfrecciare tra le pieghe del Ciclodromo di Corvia una pattuglia di 54 atleti della categoria Giovanissimi, che hanno onorato al massimo delle loro possibilità uno degli appuntamenti di maggior tradizione del calendario regionale.

Il sabato di stampo balneare, con temperature prossime ai 40°, non ha scoraggiato l’agguerrito plotoncino di partecipanti, piuttosto composito anche come provenienza territoriale. In griglia si sono infatti alternati atleti e società di Umbria, Marche, Toscana, Lazio e Lombardia, che hanno dato vita a un confronto avvincente e ricco di contenuti tecnici. Nell’arco delle 6 batterie in programma l’esito più pronosticabile allo sprint è stato infatti scongiurato, in un paio di occasioni, da spettacolari azioni d’attacco. Degna di nota in particolare quella in solitaria del G4 Luis Leon Agnoli (Team Nereggi Coratti), figlio d’arte dell’ex pro’ Valerio, capace di seminare tutti i rivali con un deciso affondo a 3 giri dal termine. A livello collettivo invece le due canoniche graduatorie riservate alle società sono state appannaggio delle formazioni umbre. I portacolori della Gubbio Ciclismo Mocaiana hanno infatti alzato il trofeo dedicato a San Michele aggiudicandosi la classifica a punti, in virtù di un bottino di 5 podi e 4 vittorie individuali, tra le quali spicca quella di Maicol Fiorucci nella prova regina dei G6. Nella classifica a partecipanti si è invece imposto il Foligno Cycling Team, forte dei suoi 11 rappresentanti al via.

Sotto il profilo organizzativo l’UC Foligno Start ha quindi fatto nuovamente centro, ad appena una settimana di distanza dal Trofeo Gildo e Cleto Serenelli, conducendo la manifestazione nel proprio impianto con tutta la maestria che gli è riconosciuta. Al fianco della società guidata da Mauro Angelucci ha pedalato per l’occasione anche la SC Maria Giuliana di Marino Casini, custode di una consistente porzione di storia del ciclismo locale andata a rinnovarsi in bello stile anche in questa stagione. Una storia legata a doppio filo alle figure di Angelo Melica, Armando Ubaldi e Fulvio Forieri, fondatori della “Ciclistica DLF Foligno”, al cui ricordo è stata dedicata l’intera giornata. In ambito istituzionale la cerimonia di premiazione è stata invece officiata dal presidente del CR Umbria della Federciclismo Roberto Cocchieri, dal vicepresidente Ernelio Massarucci e dal vicepresidente vicario Lucio Saccarelli, quest’ultimo intervenuto in doppia veste in quanto vicepresidente anche dell’UCF Start. Il formato baby non ha dunque alterato il fascino di una Coppa San Michele che, magari già dalla prossima annata, potrà fare ritorno a Cave e alla categoria Juniores, in linea con la sua decennale tradizione.



