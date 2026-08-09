Eredità Summer, Emanuela Arcaleni indovina parola misteriosa e vince 3000 euro - Tuttoggi.info

Emanuela Arcaleni trionfa al terzo tentativo. L’insegnante e consigliera comunale di Città di Castello ha vinto il montepremi de L’Eredità Summer – show preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni – dopo averci provato per ben due volte.
Campionessa per tre volte su 4, la tifernate è stata un’autentica protagonista anche della puntata di oggi (9 agosto), confermando la sua brillantezza in ogni singola prova fino ad arrivare alla “ghigliottina”, accumulando un malloppo di 30mila euro, poi diventati 3mila per l’acquisto della 6^ parola.
Emanuela, con estrema sicurezza, stavolta ha pure indovinato la parola misteriosa “FREQUENZA” (collegata ad “benefica”, “polso”, “fotogrammi”, “attestato”, “bassa” e “obbligo”) vincendo 3000 euro.
L’Arcaleni conclude così nel migliore dei modi la sua esperienza televisiva, accedendo anche al torneo dei “campioni di settimana” che si terrà da fine agosto al 5 settembre prossimi, sempre su Rai 1. Da domani (10 agosto) ci saranno altri 12 nuovi concorrenti in gara per altri 7 giorni.