Cina, stanziati 180 mln di yuan in aiuti per le aree colpite da tifone e siccità - Tuttoggi.info

La misura arriva mentre la Cina orientale è alle prese con piogge torrenziali e gravi inondazioni causate dal tifone Dolphin, il tredicesimo dell’anno, mentre alcune aree della Cina nord-occidentale continuano a fare i conti con una prolungata siccità.
Del totale, 120 milioni di yuan sono stati destinati a cinque province – Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian e Jiangxi – per sostenere gli interventi di emergenza e di soccorso dopo le inondazioni e i danni provocati dal tifone.
I fondi copriranno principalmente le operazioni di ricerca e soccorso, le evacuazioni e gli alloggi temporanei dei residenti sfollati, la riduzione dei rischi e la rimozione urgente dei pericoli, le ispezioni di sicurezza per prevenire disastri secondari e la riparazione delle abitazioni danneggiate e crollate.
I restanti 60 milioni di yuan sono stati destinati alla Mongolia Interna, allo Xinjiang e al Corpo di produzione e costruzione dello Xinjiang per far fronte alle persistenti condizioni di siccità.
I fondi saranno utilizzati principalmente per garantire l’accesso all’acqua potabile ai residenti delle aree urbane e rurali, compresi l’acquisto e il noleggio di attrezzature di emergenza per lo stoccaggio, la depurazione e la fornitura dell’acqua, nonchè l’impiego di personale per garantire l’approvvigionamento idrico domestico alle comunità colpite.
I due ministeri hanno esortato le autorità locali a utilizzare i fondi in modo efficiente e trasparente, così da massimizzarne l’impatto sulla tutela della vita della popolazione e dei mezzi di sussistenza.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-