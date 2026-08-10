Dal Comune: furto di identità social ai danni del sindaco Sisti - Tuttoggi.info

Dal Comune di Spoleto avvertono: attenzione, quel profilo Facebook non è del sindaco Andrea Sisti.

Denunciato il furto di identità social del primo cittadino di Spoleto. Dal profilo “Andréa Sisti Sindaco”, con la “é” accentata, creato lo scorso 21luglio, stanno infatti partendo numerose richieste di amicizia. Sulle quali dall’Ente mettono in guardia perché, appunto, non sono riconducibili al primo cittadino. “Si invitano pertanto gli utenti – scrivono dal Comune – a prestare la massima attenzione, a non accettare la richiesta di amicizia e a non condividere o diffondere il profilo”.

Dall’Ente precisano anche che “Andrea Sisti Sindaco” è una pagina pubblica e non un profilo personale privato.

Un furto di identità di cui non sono ancora chiare le finalità. Per una vicenda che potrebbe avere clamorosi sviluppi.