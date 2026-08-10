 Dal Comune: furto di identità social ai danni del sindaco Sisti - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Dal Comune: furto di identità social ai danni del sindaco Sisti

Massimo Sbardella

Dal Comune: furto di identità social ai danni del sindaco Sisti

Lun, 10/08/2026 - 17:03

Condividi su:

Dal Comune di Spoleto avvertono: attenzione, quel profilo Facebook non è del sindaco Andrea Sisti.

Denunciato il furto di identità social del primo cittadino di Spoleto. Dal profilo “Andréa Sisti Sindaco”, con la “é” accentata, creato lo scorso 21luglio, stanno infatti partendo numerose richieste di amicizia. Sulle quali dall’Ente mettono in guardia perché, appunto, non sono riconducibili al primo cittadino. “Si invitano pertanto gli utenti – scrivono dal Comune – a prestare la massima attenzione, a non accettare la richiesta di amicizia e a non condividere o diffondere il profilo”.

Dall’Ente precisano anche che “Andrea Sisti Sindaco” è una pagina pubblica e non un profilo personale privato.

Un furto di identità di cui non sono ancora chiare le finalità. Per una vicenda che potrebbe avere clamorosi sviluppi.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Valnerina

A 10 anni dal sisma di Amatrice, nella zona rossa dentro i cantieri. A che punto è la ricostruzione

Foligno

Giovanissimi protagonisti al Ciclodromo di Corvia per la Coppa San Michele – Trofeo DLF

Valnerina

Tagliaboschi punto da calabroni, interviene elisoccorso

in umbria

gli ultimi pubblicati

Terni

Iggy è stata ritrovata e sta bene | Sollievo per la comunità di Giove

Cronaca

Dal Comune: furto di identità social ai danni del sindaco Sisti

Umbria | Italia | Mondo

Sanità privata: l’incognita dei prezzi frena le famiglie

Perugia

Finanza Perugia, il maggiore Gianluca Luci è il nuovo comandante

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!