Milano, derubano viaggiatore in Stazione Centrale, tre arresti - Tuttoggi.info

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Milano, derubano viaggiatore in Stazione Centrale, tre arresti

ItalPress

Milano, derubano viaggiatore in Stazione Centrale, tre arresti

Lun, 10/08/2026 - 15:03

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MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato tre cittadini romeni, due uomini e una donna, con precedenti, rispettivamente di 52, 59 e 54 anni per il reato di furto aggravato in concorso. Nel pomeriggio di giovedì scorso 6 agosto il gruppo, dopo avere individuato la vittima, un 69enne, si è disposto attorno alla stessa per ostacolarne i movimenti e allo stesso tempo distrarne l’attenzione e, approfittando del momento in cui il viaggiatore si trovava sulle scale mobili, la 54enne è riuscita con destrezza ad impossessarsi del portafogli del 69enne custodito nella tasca dei pantaloni.

col5/gtr

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