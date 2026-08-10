Finanza Perugia, il maggiore Gianluca Luci è il nuovo comandante - Tuttoggi.info

Cambio alla guida del gruppo di Perugia della Guardia di finanza. Il tenente colonnello Giorgio Silvestri, dopo 3 anni, lascia il capoluogo umbro per assumere un altro prestigioso incarico presso il Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma.

Al suo posto arriva il maggiore Gianluca Luci, 38 anni. Arruolatosi nel 2007, è laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e in Giurisprudenza ed ha conseguito il Master di II livello in Diritto Tributario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L’Ufficiale ha prestato servizio in diversi Reparti, maturando una diversificata esperienza operativa in tutti i principali settori della missione istituzionale della Guardia di Finanza.

In particolare, nel corso della sua carriera ha ricoperto gli incarichi di Comandante di Plotone presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila, di Comandante della Compagnia di Cividale del Friuli (UD) e di Comandante di Sezione sia presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, che presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma.

Il Comandante Provinciale, Col. t.SPEF Stefano Pietrosanto, nel ringraziare il Tenente Colonnello Silvestri per l’impegno profuso, la dedizione dimostrata e il prezioso contributo offerto in questi tre anni, ha formulato al maggiore Gianluca Luci i migliori auguri di buon lavoro, auspicando un percorso professionale alla sede di Perugia ricco di soddisfazioni.