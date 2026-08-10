Arrestato Lavitola per l'attentato a Ranucci, al Tg1 le prime immagini - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip di Roma su richiesta della procura, a carico di Valter Lavitola. Le prime immagini dell’arresto diffuse dal Tg1 in un video in cui si vede Lavitola all’uscita di casa, accompagnato dai carabinieri. L’accusa nei suoi confronti è di essere il mandante dell’attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Lavitola era stato indagato il 7 luglio scorso.

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(Fonte video: social Tg1)