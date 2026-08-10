Tg Sport - 10/8/2026 - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Europei Atletica: infortunio e ritiro per Mattia Furlani

– Scontro totale FIFA-Confederazioni, attacco a gestione Infantino

– Inter, pressing per Moussa Diaby e occhi su Curtis Jones

– Juventus, nodo portiere: Di Gregorio ai saluti, pressing per Suzuki

– Milan, Napoli e Roma tra uscite e nuovi colpi

– MotoGp, tris Aprilia a Silverstone con la vittoria di Fernandez

– Forfait ufficiale di Sinner a Cincinnati: recupero per gli Us Open

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