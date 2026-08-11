Al via il 5° Deruta Soul Festival: live nelle frazioni e gran finale in città con Mario Donatone - Tuttoggi.info

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Al via il 5° Deruta Soul Festival: live nelle frazioni e gran finale in città con Mario Donatone

Redazione

Al via il 5° Deruta Soul Festival: live nelle frazioni e gran finale in città con Mario Donatone

Mar, 11/08/2026 - 09:02

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Ad animare l’agosto derutese torna anche quest’anno, per la sua quinta edizione, il Deruta Soul Festival, cartellone musicale ormai consolidato che unisce la grande musica dal vivo alla valorizzazione del territorio.

Due le novità: gli eventi live nelle frazioni e due date nel periodo invernale, con concerti di Natale a Pontenuovo e Ripabianca. La rassegna, promossa dal Comune di Deruta, prenderà il via martedì 11 agosto a Sant’Angelo di Celle, con il concerto degli LB4 in piazza Ugolini 7. Proseguirà giovedì 13 a Casalina con i Three Dogs in piazza Fondazione Agraria, martedì 18 a Castelleone con Barbara Insolera e mercoledì 19 a San Nicolò di Celle, nuovamente con i Three Dogs che si esibiranno in piazza Unità d’Italia. La sessione estiva si concluderà nel cuore di Deruta, sabato 22 agosto, con Mario Donatone & Bluesman Latino in concerto nella centralissima piazza dei Consoli. Un evento di grande rilievo artistico e molto atteso, questo, inserito anche all’interno della più ampia rassegna musicale estiva Musica per i borghi. Mario Donatone, d’altronde, è tra i pianisti e cantanti blues e soul più apprezzati d’Italia ed è attivo sin dagli anni Ottanta nel panorama musicale nazionale e internazionale. Nel 2022 ha dato vita alla band Bluesman Latino, il suo progetto attuale più importante caratterizzato da un sound originale in cui un’anima blues e soul si sposa con echi latini, in una sintesi allo stesso tempo italiana e internazionale. Quattro voci che, tra armonie soul e interventi solistici, creano un dialogo ricco e dinamico, sorretti da un classico assetto strumentale con pianoforte, chitarra, basso, batteria e percussioni. Insomma, un ricco programma di serate estive e appuntamenti invernali che attraverserà il centro storico di Deruta e le sue frazioni, offrendo occasioni di incontro, cultura e intrattenimento per tutti i cittadini e i visitatori.
“Abbiamo sempre collaborato con i piccoli borghi del territorio di Marsciano – ha commentato il direttore artistico di Musica per i borghi, Valter Pescatore – organizzandovi concerti, ampliandoci sempre più anche ai comuni limitrofi. Da qui anche la collaborazione prestigiosa con il Deruta Soul Festival grazie alla quale porteremo in piazza un importante artista che siamo sicuri riscuoterà l’apprezzamento del pubblico”.
“Il Deruta Soul Festival – ha ricordato il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini – non è solo una rassegna musicale, ma anche un progetto che consente di far conoscere i nostri territori. Realizzare i concerti nelle piazze delle nostre frazioni e di Deruta ci consente di valorizzare i luoghi della cultura e il nostro patrimonio artistico. I concerti sono momenti di confronto e socializzazione che promuovono la buona musica ma anche i territori. Puntiamo quindi a realizzare un appuntamento stabile, sempre più importante e identitario, e valorizzare questa collaborazione con Musica per i borghi”.

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