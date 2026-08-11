Un prof ternano nell'epicentro del terremoto in Colombia, il racconto e le foto - Tuttoggi.info

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Un prof ternano nell’epicentro del terremoto in Colombia, il racconto e le foto

Sara Fratepietro

Un prof ternano nell’epicentro del terremoto in Colombia, il racconto e le foto

Mar, 11/08/2026 - 08:18

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C’è un ternano nella città della Colombia epicentro del devastante terremoto di 7.7 gradi di magnitudo avvenuto alle 7.34 (ora locale) di lunedì 10 agosto, quando in Italia erano le 14.34. Il professor Franco Coppoli, noto anche per essere rappresentante dei Cobas, era arrivato a Cali venerdì 7 agosto. Lunedì è stato svegliato dal sisma: “Stamattina circa alle 7:30 qui a Cali siamo stati svegliati da una lunga e prolungata scossa di terremoto durata oltre un minute e progressivamente sempre più forte. Noi siamo usciti dalla casa dove eravamo, di nuova costruzione, che è pesantemente lesionata”. E in queste ore sta raccontando la distruzione, la ricerca dei dispersi e la solidarietà a cui sta assistendo, con post, foto e video sui suoi canali social.

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