Terremoto in Colombia, von der Leyen “Dall’Ue 2 mln alle comunità colpite” - Tuttoggi.info

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Terremoto in Colombia, von der Leyen “Dall’Ue 2 mln alle comunità colpite”

ItalPress

Terremoto in Colombia, von der Leyen “Dall’Ue 2 mln alle comunità colpite”

Mer, 12/08/2026 - 12:33

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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, l’UE sta sostenendo la Colombia per quanto possibile. Stanziamo 2 milioni di euro a sostegno delle comunità nelle aree più colpite”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aggiungendo che “a seguito dell’attivazione del Meccanismo di protezione civile da parte della Colombia, stiamo lavorando per far corrispondere gli aiuti alle esigenze sul campo”. Il sisma ha fin qui provocato oltre 230 morti, migliaia i dispersi ancora sotto le macerie.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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