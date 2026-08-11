Tg News - 11/8/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Bodyguard morto dopo pestaggio, fermate 2 persone
– Mercantile colpito nel Mar Rosso, 4 morti
– Iran avrebbe tentato di uccidere Trump dopo vertice Nato
– Libano, primo paese arabo che abolisce pena di morte
– Migranti, Madrid: “Su Ceuta linea Italia per esigenze elettorali”
– Europa in ginocchio per caldo record e siccità
– Nube vulcanica sull’Etna, a Catania nuova sospensione voli
– Colombia, il terremoto ha fatto oltre 220 vittime e 900 feriti
– Previsioni 3B Meteo 12 Agosto
– Bodyguard morto dopo pestaggio, fermate 2 persone
– Mercantile colpito nel Mar Rosso, 4 morti
– Iran avrebbe tentato di uccidere Trump dopo vertice Nato
– Libano, primo paese arabo che abolisce pena di morte
– Migranti, Madrid: “Su Ceuta linea Italia per esigenze elettorali”
– Europa in ginocchio per caldo record e siccità
– Nube vulcanica sull’Etna, a Catania nuova sospensione voli
– Colombia, il terremoto ha fatto oltre 220 vittime e 900 feriti
– Previsioni 3B Meteo 12 Agosto
gsl