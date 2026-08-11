Tg News - 11/8/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Bodyguard morto dopo pestaggio, fermate 2 persone– Mercantile colpito nel Mar Rosso, 4 morti– Iran avrebbe tentato di uccidere Trump dopo vertice Nato– Libano, primo paese arabo che abolisce pena di morte– Migranti, Madrid: “Su Ceuta linea Italia per esigenze elettorali”– Europa in ginocchio per caldo record e siccità– Nube vulcanica sull’Etna, a Catania nuova sospensione voli– Colombia, il terremoto ha fatto oltre 220 vittime e 900 feriti– Previsioni 3B Meteo 12 Agosto

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