Risse e comportamenti violenti nei locali: otto Daspo urbani tra Valnerina e Perugino - Tuttoggi.info

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Risse e comportamenti violenti nei locali: otto Daspo urbani tra Valnerina e Perugino

Redazione

Risse e comportamenti violenti nei locali: otto Daspo urbani tra Valnerina e Perugino

Mer, 12/08/2026 - 11:19

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Preci, Bastia Umbra e Corciano: sono queste le località del Perugino interessate da tre episodi di violenza che hanno portato il Questore di Perugia ad adottare otto Daspo urbani nei confronti di altrettante persone. I provvedimenti, disposti al termine degli accertamenti della Divisione Anticrimine, mirano a prevenire il ripetersi di comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Il primo episodio si era verificato il 28 marzo a Preci. Poco prima della chiusura di un bar, due gruppi di clienti, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, avevano iniziato una violenta discussione. La situazione era rapidamente degenerata in una colluttazione, con il lancio di stoviglie e altri oggetti presenti all’interno del locale.

A Bastia Umbra, invece, i fatti risalgono al 21 maggio. All’esterno di un esercizio pubblico, due avventori erano stati avvicinati da un terzo uomo che avrebbe iniziato a insultarli senza apparente motivo. Dalla discussione era nata una lite culminata nell’aggressione di uno dei presenti, che aveva riportato lesioni personali.

Più recente il terzo episodio, avvenuto il 25 luglio a Corciano. Un uomo, in stato di alterazione psicofisica verosimilmente legata all’abuso di alcol, aveva lanciato una bottiglia verso gli avventori di un bar. L’intervento delle Forze dell’Ordine non aveva però riportato immediatamente la situazione alla calma: l’uomo e una parente avrebbero infatti mantenuto un atteggiamento poco collaborativo, ostacolando l’operato degli agenti. Leggi l’articolo completo sul nuovo tuttoggi.info

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