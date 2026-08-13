 Corretta somministrazione acque nei bar, accertate dai Nas 256 violazioni - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Corretta somministrazione acque nei bar, accertate dai Nas 256 violazioni

ItalPress

Corretta somministrazione acque nei bar, accertate dai Nas 256 violazioni

Gio, 13/08/2026 - 12:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di luglio i Carabinieri del Nas – d’intesa con il Ministero della Salute – hanno condotto una campagna di controlli a livello nazionale sul corretto imbottigliamento e somministrazione di acque trattate nei bar e nella ristorazione. Nel complesso sono state effettuate 272 ispezioni e sono stati prelevati 53 campioni per le analisi di laboratorio. Le verifiche hanno evidenziato 147 situazioni non conformi (pari al 54% dei controlli), con la segnalazione di 126 persone alle competenti Autorità amministrative e sanitarie. Gli accertamenti esperiti hanno evidenziato la sussistenza di 256 violazioni complessive. Nel corso delle attività è stata contestata un’infrazione penale per commercio di alimenti con segni mendaci, 255 sanzioni amministrative per irregolarità nelle indicazioni per la vendita e somministrazione dei prodotti non preimballati, per carenze igienico-strutturali, procedurali ed autorizzative per un importo complessivo di circa 175 mila euro. Sono stati sequestrati 2 mila litri di acqua potabile non filtrata e 7 attrezzature non conformi ed è stata disposta la sospensione dell’attività di 10 aziende per carenze igienico-strutturali e/o autorizzative per un valore commerciale stimato in circa 4,7 milioni di euro.

col5/azn
(Fonte video: Carabinieri)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!