Sessantenne umbro muore in mare a Torrette di Fano - Tuttoggi.info

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Sessantenne umbro muore in mare a Torrette di Fano

Redazione

Sessantenne umbro muore in mare a Torrette di Fano

Mer, 12/08/2026 - 15:37

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Tragedia lungo la spiaggia di Torrette di Fano: un sessantenne umbro è infatti morto dopo un malore mentre era in mare. L’uomo, che era in vacanza con la moglie nella località marchigiana, si era immerso in acqua per un bagno. A notarlo in difficoltà nel mare sono stati i bagnini dei due bagni vicini a dove si trovava e che sono prontamente intervenuti per recuperarlo. Portato a riva, sono iniziate le manovre di rianimazione, mentre in spiaggia accorreva il personale del 118. Per il sessantenne, che sarebbe originario della provincia di Perugia, non c’è stato purtropo nulla da fare. Qui l’articolo integrale.

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