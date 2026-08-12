Strutture ricettive abusive a Roma, sanzioni per oltre 120 mila euro - Tuttoggi.info

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Strutture ricettive abusive a Roma, sanzioni per oltre 120 mila euro

ItalPress

Strutture ricettive abusive a Roma, sanzioni per oltre 120 mila euro

Mer, 12/08/2026 - 15:03

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ROMA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno individuato, nei pressi dello scalo ferroviario di Roma Termini, quattro strutture ricettive abusive che operavano come alberghi, pur essendo formalmente registrate tre come affittacamere e una come locazione a uso turistico. Gli accertamenti, condotti dai militari del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, hanno permesso di appurare che i tre affittacamere disponevano di otto stanze ciascuno, superando il limite massimo di sei camere previsto dalla normativa della Regione Lazio per tale tipologia ricettiva. L’operazione si è conclusa con l’irrogazione di sanzioni amministrative per un importo superiore a 120 mila euro.

col5/gsl

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