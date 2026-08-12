Mattia Petrilli, primo Flauto dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, in concerto a Castel Rigone - Tuttoggi.info

Giovedì 13 agosto a Castel Rigone, alle 21 in piazza Sant’Agostino (in caso di maltempo il concerto si terrà nel Santuario di Maria SS. dei Miracoli), nuovo appuntamento con il XXIX Festival Internazionale Giovani Concertisti: protagonista Mattia Petrilli, primo Flauto dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con il Trio d’Archi dell’Orchestra da Camera di Perugia (Azusa Onishi, violino, Carmelo Giallombardo, viola, Catherine Bruni, violoncello, in programma musiche di Mozart e Reger – ingresso gratuito su prenotazione al link https://www.eventbrite.com/e/grandi-solisti-petrilli-trio-darchi-dellorchestra-da-camera-di-perugia-tickets-1992438379829).

Il Festival, promosso dall’associazione Filarmonica “G. Verdi” di Castel Rigone con il sostegno della Fondazione Perugia e del Comune di Passignano sul Trasimeno, e con il patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria e della Camera di Commercio dell’Umbria, e con la direzione artistica dell’oboista Simone Frondini, sovrintendente dell’Orchestra da Camera di Perugia, si concluderà mercoledì 19 agosto, sempre alle 21, con l’Orchestra del Trasimeno, diretta da Silvio Bruni, e la violinista Indra Purevkhuu, solista selezionata dal Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia (in programma musiche di Haydn, Mozart e Suk – info e biglietti: tel. 335 8111100).

Luogo: piazza Sant’Agostino, piazza Sant’Agostino, PASSIGNANO SUL TRASIMENO, PERUGIA, UMBRIA