Pneumologia, Penza è il nuovo direttore della Struttura Complessa di Terni - Tuttoggi.info

Il dottor Francesco Penza è il nuovo direttore della Struttura Complessa di Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. Il direttore generale Andrea Casciari ha firmato la delibera con la quale viene conferito il nuovo incarico, al termine della procedura di selezione per la direzione della struttura.

Penza ha ottenuto il primo posto nella graduatoria finale della selezione. Medico pneumologo con una lunga esperienza professionale, Penza ha sviluppato nel corso degli anni competenze nell’attività clinica e assistenziale pneumologica, nella gestione dei pazienti con insufficienza respiratoria e nella ventilazione meccanica, oltre che nell’ambito della pneumologia interventistica. Il suo percorso professionale comprende una significativa esperienza nell’endoscopia toracica, nella broncoscopia e nella diagnostica delle patologie polmonari, con particolare attenzione anche alle interstiziopatie.

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