Valle Umbra Servizi, si dimette il direttore dell'area tecnica - Tuttoggi.info

Valle Umbra Servizi S.p.A. comunica che il direttore dell’area tecnica, Giancarlo Piccirillo, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico per intraprendere un nuovo percorso professionale, che lo vedrà assumere il ruolo di direttore generale presso un’azienda del settore idrico della Lombardia.
Nel corso della propria attività in Valle Umbra Servizi, l’ing. Piccirillo ha ricoperto ruoli di responsabilità nell’ambito tecnico e nella gestione del Servizio Idrico Integrato, contribuendo alle attività, ai programmi e ai percorsi di sviluppo della Società.
“Prendiamo atto della scelta professionale di Piccirillo – dichiara il presidente di Valle Umbra Servizi, Paolo Ernesto Arcangeli – e lo ringraziamo per il lavoro svolto e per il contributo assicurato alla Società nel corso del suo incarico. Il nuovo ruolo che si appresta ad assumere rappresenta un ulteriore passaggio del suo percorso professionale, per il quale gli rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro”.