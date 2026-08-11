Agricoltura, al via bandi da oltre 50 milioni di euro per le imprese. Tutte le aree interessate - Tuttoggi.info

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Agricoltura, al via bandi da oltre 50 milioni di euro per le imprese. Tutte le aree interessate

Redazione

Agricoltura, al via bandi da oltre 50 milioni di euro per le imprese. Tutte le aree interessate

Dal ricambio generazionale nelle campagne agli investimenti per le infrastrutture agricole. Tutti i bandi e le scadenze
Mar, 11/08/2026 - 16:52

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Oltre 50 milioni di euro di risorse per sostenere il mondo agricolo umbro, dagli investimenti delle imprese al ricambio generazionale, dal potenziamento delle filiere agroalimentari alla biodiversità. Sono le opportunità messe in campo dalla Regione Umbria attraverso sei bandi del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, ai quali si aggiunge il recente avviso regionale destinato agli allevatori per l’acquisto di riproduttori selezionati. Come sostiene l’assessora regionale alle Politiche agricole Simona Meloni:

9 milioni di euro andranno a “Insediamento giovani agricoltori” per favorire il ricambio generazionale nelle campagne umbre. Le domande possono essere presentate fino al 24 agosto 2026. Con 8 milioni di euro, l’intervento “Reti viarie al servizio delle aree rurali” sostiene invece gli investimenti nelle infrastrutture viarie funzionali all’agricoltura e allo sviluppo socioeconomico dei territori rurali.

Alla tutela del territorio è dedicato anche “Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale”, con una dotazione di 5,2 milioni di euro. L’obiettivo è sostenere interventi capaci di contrastare la perdita di biodiversità e preservare il paesaggio rurale. Anche in questo caso le domande possono essere presentate fino al 15 settembre 2026.

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