Mafia in Umbria: 4 informazioni interdittive a imprese collegate a un clan del Gargano - Tuttoggi.info

La Prefettura di Perugia ha recentemente adottato 4 informazioni antimafia a carattere interdittivo nei confronti di altrettante società operanti nei settori dell’agricoltura e dell’allevamento, tutte riconducibili ai componenti di un unico nucleo familiare e con sede in tre diversi Comuni della Provincia.

Nel caso di specie, gli approfondimenti hanno consentito di acquisire un quadro informativo tale da evidenziare la sussistenza di un elevato pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti delle imprese interdette, in relazione al coinvolgimento, a vario titolo, di alcuni soci e titolari di cariche societarie in un procedimento penale (tuttora in corso), scaturito da un’indagine riguardante un sodalizio criminale collegato a un clan della mafia garganica e che, tra l’altro, mediante artifizi e raggiri, avrebbe indebitamente percepito ingenti contributi comunitari.

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