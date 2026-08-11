Caso Ranucci, Salvini "Serve chiarezza, penso sia necessaria una pausa" - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – “Penso che gli italiani meritino chiarezza e fino a che chiarezza non sarà fatta anche sui rapporti tra Ranucci

e Lavitola, che erano costanti e amichevoli e qualche problema c’è stato, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più

andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Io non penso che gli italiani debbano pagare lo stipendio

a qualcuno che è coinvolto in una vicenda torbida”. Così il vicepremier, ministro, Matteo Salvini, a margine della visita al

cantiere della nuova stazione ferroviaria al Pigneto a Roma, sul caso Ranucci.

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