Salgono i prestiti a famiglie e imprese - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Cresce il credito in Italia. Secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia, a giugno i prestiti al settore privato hanno registrato un aumento del 3,3% su base annua, in accelerazione rispetto al mese precedente. A sostenere la crescita sono soprattutto i finanziamenti alle famiglie, aumentati del 2,7%, mentre quelli destinati alle imprese hanno segnato un incremento del 3,2%. In aumento anche i depositi del settore privato, mentre accelera la raccolta attraverso le obbligazioni. Sul fronte dei mutui, il costo dei nuovi finanziamenti per l’acquisto di una casa è rimasto sostanzialmente stabile, con il Taeg fermo poco sotto il 4%. Leggero calo invece per il costo del credito al consumo, che resta comunque su livelli più elevati. Per le imprese, i tassi sui nuovi prestiti hanno registrato un lieve aumento rispetto a maggio. Nel complesso, i dati di Bankitalia fotografano un mercato del credito in crescita, con una domanda che continua a mostrare segnali di tenuta sia da parte delle famiglie sia del sistema produttivo.

gsl