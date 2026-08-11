Ferragosto, oltre un miliardo di euro la spesa per le famiglie - Tuttoggi.info

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Ferragosto, oltre un miliardo di euro la spesa per le famiglie

ItalPress

Ferragosto, oltre un miliardo di euro la spesa per le famiglie

Mar, 11/08/2026 - 18:02

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ROMA (ITALPRESS) – Agosto è il mese dell’anno in cui si spende di più per colazioni, aperitivi, pranzi e cene fuori casa, con una spesa complessiva per i consumi alimentari che raggiungerà i 10,8 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi generati dai turisti stranieri. Secondo le stime del Centro Studi FIPE-Confcommercio, i ristoranti assorbiranno 6,2 miliardi di euro, seguiti dai bar con 2,2 miliardi. La sola giornata del 15 agosto registrerà il picco della domanda, con oltre un miliardo di euro spesi nei pubblici esercizi. Tra pranzi e cene di Ferragosto, la spesa nei ristoranti sarà di almeno 500 milioni di euro. Il quadro generale dell’estate 2026, da giugno a settembre, evidenzia un incremento della spesa per consumi fuori casa rispetto al 2025, passando da 38 a 38,2 miliardi di euro. A rendere possibile il pieno funzionamento della macchina dell’accoglienza è un bacino di oltre 1 milione e 300mila lavoratori dipendenti. Una categoria che garantisce la tenuta del settore anche nei giorni di massima pressione turistica, affrontando turni complessi nei bar, ristoranti e stabilimenti balneari.

gsl

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