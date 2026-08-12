Geologo "I terremoti in Venezuela e Colombia non direttamente correlati" - Tuttoggi.info

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Geologo “I terremoti in Venezuela e Colombia non direttamente correlati”

ItalPress

Geologo “I terremoti in Venezuela e Colombia non direttamente correlati”

Mer, 12/08/2026 - 15:03

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BOGOTÀ (COLOMBIA) (ITALPRESS) – “Sia il Venezuela che la Colombia sono paesi sismicamente attivi. L’attività sismica in entrambi i paesi comporta interazioni tra placche tettoniche. I loro contesti geologici sono differenti. Sebbene entrambi i terremoti siano stati effettivamente innescati da interazioni tra placche tettoniche, le placche specifiche coinvolte sono diverse e differiscono anche nel modo in cui interagiscono. Nello specifico, non si può affermare che il terremoto in Venezuela abbia scatenato quello in Colombia. I due eventi sismici non sono direttamente correlati”. Lo afferma Freddy Tovar Belcara, coordinatore della Rete Sismologica Nazionale della Colombia.

sat/gsl
(Fonte video: CCTV+)

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