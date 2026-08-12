Cade albero sulla ciclovia, intervento di polizia e pompieri - Tuttoggi.info

Intervento questa mattina, mercoledì 12 agosto, lungo la ciclovia adiacente al fiume Tevere, all’altezza della località Riosecco, dove la caduta di un albero aveva completamente bloccato il passaggio, creando una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

La segnalazione è arrivata alla centrale operativa della Polizia Locale intorno alle ore 9. Una pattuglia è stata immediatamente inviata sul posto per verificare la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Constatata l’impossibilità di transitare lungo la ciclovia a causa dell’albero caduto, la centrale ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento: la squadra ha provveduto al taglio dell’albero e alla successiva rimozione dei tronchi e dei rami che ostruivano il percorso. Al termine delle operazioni, la ciclovia è stata liberata e il transito è stato ripristinato in condizioni di sicurezza, consentendo nuovamente a ciclisti e pedoni di percorrere il tratto interessato.