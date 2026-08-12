Piattaforma Ecobonus per l'automotive, istruzioni per l'uso - Tuttoggi.info

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Piattaforma Ecobonus per l’automotive, istruzioni per l’uso

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Piattaforma Ecobonus per l’automotive, istruzioni per l’uso

Mer, 12/08/2026 - 12:03

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NAPOLI (ITALPRESS) – E’ possibile fare la domanda per ottenere l’ecobonus retrofit che serve a chi ha intenzione di installare su una macchina vecchia un impianto a metano o a gpl. Ne parla l’economista Gianni Lepre.
fsc/gsl

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