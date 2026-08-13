Torna a casa il Maestro Mastrini, nella sua Piegaro giovedì 13 agosto arriva il “Capelli Tour” - Tuttoggi.info

Un tour internazionale di 160 concerti in due anni da Tokio a New York passando per Parigi, il Sudamerica, il Vietnam la Corea e la Cina ma la tappa di giovedì 13 agosto di “Capelli International Tour” sarà di quelle memorabili per il musicista umbro Maurizio Mastrini, che dopo 10 anni tornerà a suonare nella sua Piegaro dove proprio un decennio fa partì l’avventura del Green Music Festival al cui interno è inserito il prestigioso appuntamento. Un’esibizione speciale con due invitati d’eccezione: mamma Livia e papà Mario che da allora non lo hanno più visto suonare dal vivo a causa dei molteplici impegni che hanno visto il Maestro protagonista in ogni parte del mondo.

Artista capace di coniugare minimalismo emozionale, ricerca e forza espressiva, nel suo nuovo progetto Mastrini guida l’ascoltatore in un viaggio evocativo e intimo che fonde tradizione classica e visione moderna, sospeso tra intensa poesia, genialità e pura suggestione sonora. E all’anfiteatro di Piegaro (inizio ore 21, ingresso libero ma con prenotazioni al numero telefonico 351/9344354 o alla mail prenotazioni@mastrini.com), sarà spettacolo vero anche per la presenza dell’Orchestra della Felicità diretta dal Maestro Sol Chin, in cui oltre al pianoforte del musicista umbro spiccheranno un’ensemble di quattro archi e strumenti come contrabbasso, chitarra, clarinetto, fisarmonica e cajon. A far da colonna sonora trainante il brano “Un fiore”, il cui videoclip è stato recentemente per una settimana sull’homepage del sito internet della rivista Panorama e ha fatto registrare sul canale YouTube oltre 30.000 visualizzazioni e numeri altissimi a livelli di vendite. Noto per il suo stile originale Mastrini ha costruito il suo nuovo album, appunto “Capelli”, come un autoritratto musicale viscerale e autentico in cui mette a nudo la propria anima, attraversando sonorità contemporanee, suggestioni sudamericane e atmosfere jazz.

Un bel trampolino, insomma, per la marcia di avvicinamento musicale al Ferragosto che per quanto riguarda il Green Music Festival prevede anche altri due appuntamenti, entrambi ad ingresso libero e previsti venerdì 14 agosto a Passignano sul Trasimeno. Il primo appartiene alla sezione “Alba Sonora” con ritrovo poco prima delle 5.45 alla Rocca Medievale che si affaccia sul Lago. Protagonista in “Non solo Tango” il Duo Restivo Ingiosi, con Il chitarrista Mauro Restivo che, laureato in chitarra dell’Ottocento al Conservatorio di Teramo, è capace di affiancare alla musica le arti figurative e distinguersi per la valorizzazione del repertorio ottocentesco e della tradizione romana. Viene accompagnato dal fisarmonicista e bandoneonista Daniele Ingiosi, che ha studiato con maestri internazionali e si è perfezionato all’Accademia Musicale Pescarese, oltre ad aver vinto più di 50 concorsi ed è un’eccellenza nel repertorio classico e nel tango.

Dalle prime ore del mattino si passerà poi direttamente alla tarda serata (inizio ore 22) per accogliere l’estro del notissimo Dario De Nicola, fisarmonicista, pianista e cantante che segue un approccio orientato alla cura del suono e alla costruzione dell’espressività musicale. Con il concerto dal titolo “Aspettando Ferragosto…Contaminazioni salentine” presenterà al pubblico passignanese “Sagaiety”, il suo progetto solista folk/cantautore che punta al concetto di identità musicale, caratterizzato da una forte componente creativa e contemporanea, con un’impronta stilistica sperimentale.



