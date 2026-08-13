Una squadra di calcio del Ghana sceglie la Valnerina per il ritiro - Tuttoggi.info

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Una squadra di calcio del Ghana sceglie la Valnerina per il ritiro

Redazione

Una squadra di calcio del Ghana sceglie la Valnerina per il ritiro

Lo Steadfast FC sarà a Monteleone di Spoleto per il ritiro precampionato. Angelini: “Il nostro un paese aperto al mondo”
Gio, 13/08/2026 - 11:52

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A Monteleone di Spoleto, la conferenza stampa per presentare il ritiro precampionato della società calcistica ghanase Steadfast FC. Presenti la Sindaca del comune Marisa Angelini e l’allenatore tecnico della squadra Roberto Landi. 

La Sindaca ha illustrato il percorso che negli anni ha portato il piccolo comune a realizzare un impianto sportivo di tutto rispetto, inserito in un parco urbano di pregio e nella cornice delmassiccio dei monti Coscerno Aspra, un impianto sportivo che non ha uguali nell’area più interna della Valnerina. L’Amministrazione ha fortemente creduto nelle potenzialità del contesto ed anche fortemente convinta che lo sport è un ponte che genera socialità, turismo, cultura ed internazionalità.

È qui infatti, nel cuore della Valnerina, che lo Steadfast FC ha scelto di svolgere il proprio ritiroprecampionato in vista della nuova stagione. Per la Prima volta in Italia, la squadra ghanese, impegnata nella Division One League, si allenerà quotidianamente in un ambiente che ha tuttele caratteristiche per preparare i giovani atleti al prossimo campionato.

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