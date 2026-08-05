Green Music Festival, al Trasimeno tre eventi meglio se in… Duo - Tuttoggi.info

Fa ancora tappa nelle principali città del comprensorio del Trasimeno il il Green Music Festival, che da giovedì a sabato propone tre concerti nel comprensorio del Lago Trasimeno, due a Città della Pieve e uno a Paciano, con protagoniste coppie di musicisti classici. Nella città del Perugino lo “Spazio Kossuth” si conferma location ideale per ospitate eventi del genere e giovedì 6 agosto (ore 18.15) aprirà le proprie porte al “Classic Ten Strings Duo”, pronto ad incantare il pubblico affrontando diverse dimensioni musicali e strumentali e unendo la disciplina classica all’estro della musica jazz, del tango, all’intensità della “chanteuse realiste” francese, e infine ai grandi compositori italiani del Novecento legati al mondo del cinema. Alessandro Zucchetti alla chitarra e Mauro Businelli al violoncello, entrambi di formazione classica, riserveranno poi una finestra particolare al mondo operistico con il progetto “Lirica sotto le stelle”.

Venerdì 7 agosto, invece, la carovana del Festival ideato dal Maestro Maurizio Mastrini farà tappa a Paciano, dove in piazza della Repubblica (ore 18.15) sarà la volta del Duo Mistral con lo spettacolo “Musiche senza confini”. La coppia artistica è composta da Antonio Puglia (clarinetto) e Mariano Meloni (pianoforte) e proviene da prestigiose esperienze musicali. Nel corso della lunga carriera concertistica, infatti, svolta sia in Italia che all’estero, questa formazione ha ottenuto larghi consensi di pubblico e di critica. Il Duo vanta un vastissimo repertorio che spazia dal 1700 fino alla musica jazz e contemporanea, con particolare interesse rivolto alle esecuzioni di composizioni dell’Ottocento e del Novecento. Il giorno seguente, sabato 8 agosto, il Duo Mistral concederà il bis nello “Spazio Kossuth” di Città della Pieve sempre alle ore 18.15 per una nuova esibizione carica di intensità e coinvolgimento.

Da ricordare, inoltre, che spostandosi di qualche chilometro ma in provincia di Terni, venerdì 7 (ore 18.30) il Green Music Festival coinvolgerà anche Castel Di Fiori di Montegabbione dove andrà in scena il progetto “Jazz espanol” il Trio Gradus (Santi Lleida alle percussioni ed Enrique e Pablo Lleida che si alterneranno al pianoforte e al basso elettrico. Si tratta di un appuntamento in cui il folklore spagnolo si unisce ai ritmi e alle armonie jazz, con sfumature fusion, etno, mediterranee e aria di flamenco. Protagonista una formazione brillante e raffinata capace di creare un dialogo musicale di grande intensità, distinguendosi per eleganza interpretativa, equilibrio perfetto tra musicisti e profonda sensibilità espressiva.

Per tutte le informazioni ed eventuali prenotazioni ci si può rivolgere alla Segreteria del Festival al numero telefonico 351/9344354 o alla mail prenotazioni@mastrini.com.