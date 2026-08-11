Ruba alcolici e aggredisce vigilante e poliziotto: arrestato 37enne a Perugia - Tuttoggi.info

Rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale i reati contestati. L’uomo è stato anche denunciato per lesioni personali a Pubblico Ufficiale e danneggiamento

Intervento della Polizia di Stato a Perugia, dove gli agenti, a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza, hanno arrestato un 37enne con l’accusa di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni personali a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

I fatti sono avvenuti nella zona di Fontivegge, dove il personale di un’attività commerciale ha segnalato alle forze dell’ordine la presenza di un uomo che, secondo quanto riferito, avrebbe asportato alcune bottiglie di alcolici dal supermercato per poi allontanarsi rapidamente dal locale.

Il 37enne è stato successivamente raggiunto nei pressi della passerella che collega piazza Vittorio Veneto con piazza Giuliano Vassalli da un dipendente del supermercato e da un addetto alla sicurezza. Nel corso dell’intervento, l’uomo avrebbe fatto cadere le bottiglie e, secondo la ricostruzione effettuata nell’immediatezza dei fatti, avrebbe colpito l’addetto alla vigilanza.

Nella concitazione, il 37enne sarebbe poi caduto, danneggiando un veicolo che si trovava parcheggiato nelle vicinanze.

All’arrivo degli agenti della Polizia di Stato, l’uomo avrebbe continuato a opporre resistenza nei confronti degli operatori intervenuti. Durante le fasi dell’intervento avrebbe inoltre colpito uno degli agenti, che ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni.

Gli operatori sono quindi riusciti a contenerlo e ad accompagnarlo in Questura, dove, al termine degli accertamenti e delle attività di rito, è stato dichiarato in arresto per i reati contestati.

Su disposizione del Pubblico Ministero, il 37enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura fino all’udienza per direttissima. Il Giudice ha quindi convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.