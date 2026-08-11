 Ruba alcolici e aggredisce vigilante e poliziotto: arrestato 37enne a Perugia - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ruba alcolici e aggredisce vigilante e poliziotto: arrestato 37enne a Perugia

Redazione

Ruba alcolici e aggredisce vigilante e poliziotto: arrestato 37enne a Perugia

Mar, 11/08/2026 - 11:26

Condividi su:

Rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale i reati contestati. L’uomo è stato anche denunciato per lesioni personali a Pubblico Ufficiale e danneggiamento

Intervento della Polizia di Stato a Perugia, dove gli agenti, a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza, hanno arrestato un 37enne con l’accusa di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni personali a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

I fatti sono avvenuti nella zona di Fontivegge, dove il personale di un’attività commerciale ha segnalato alle forze dell’ordine la presenza di un uomo che, secondo quanto riferito, avrebbe asportato alcune bottiglie di alcolici dal supermercato per poi allontanarsi rapidamente dal locale.

Il 37enne è stato successivamente raggiunto nei pressi della passerella che collega piazza Vittorio Veneto con piazza Giuliano Vassalli da un dipendente del supermercato e da un addetto alla sicurezza. Nel corso dell’intervento, l’uomo avrebbe fatto cadere le bottiglie e, secondo la ricostruzione effettuata nell’immediatezza dei fatti, avrebbe colpito l’addetto alla vigilanza.

Nella concitazione, il 37enne sarebbe poi caduto, danneggiando un veicolo che si trovava parcheggiato nelle vicinanze.

All’arrivo degli agenti della Polizia di Stato, l’uomo avrebbe continuato a opporre resistenza nei confronti degli operatori intervenuti. Durante le fasi dell’intervento avrebbe inoltre colpito uno degli agenti, che ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni.

Gli operatori sono quindi riusciti a contenerlo e ad accompagnarlo in Questura, dove, al termine degli accertamenti e delle attività di rito, è stato dichiarato in arresto per i reati contestati.

Su disposizione del Pubblico Ministero, il 37enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura fino all’udienza per direttissima. Il Giudice ha quindi convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Trasimeno

Palio del Giogo: il Rione Casenuove fa il bis e vince l’edizione 2026

Assisi

Assisi pronta a celebrare Santa Chiara e San Rufino: il programma degli eventi

Assisi

Turismo in crescita ad Assisi, in sei mesi oltre 850.000 presenze: più 9% rispetto al 2025

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

Ruba alcolici e aggredisce vigilante e poliziotto: arrestato 37enne a Perugia

Terni

Un prof ternano nell’epicentro del terremoto in Colombia, il racconto e le foto

Terni

Iggy è stata ritrovata e sta bene | Sollievo per la comunità di Giove

Cronaca

Dal Comune: furto di identità social ai danni del sindaco Sisti

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!