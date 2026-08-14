Rave sui prati di San Severo, oltre mille denunciati. In arrivo anche fogli di via - Tuttoggi.info

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Rave sui prati di San Severo, oltre mille denunciati. In arrivo anche fogli di via

Sara Fratepietro

Rave sui prati di San Severo, oltre mille denunciati. In arrivo anche fogli di via

Ven, 14/08/2026 - 13:33

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Oltre mille persone, per lo più giovani tra i 19 e i 30 anni, provenienti da varie parti d’Italia ma anche dall’estero, sono stati denunciati per invasione di terreni dalla Procura della Repubblica di Spoleto. Si tratta dei partecipanti al rave che si è svolto a fine giugno sui prati di Terzo San Severo, sui monti Martani al confine tra il territorio spoletino e Massa Martana.

In arrivo ci sono però anche altri provvedimenti nei loro confronti. La Questura di Perugia sta compiendo accertamenti ai fini dell’emissione di fogli di via.

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