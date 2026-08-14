Rave sui prati di San Severo, oltre mille denunciati. In arrivo anche fogli di via - Tuttoggi.info

Oltre mille persone, per lo più giovani tra i 19 e i 30 anni, provenienti da varie parti d’Italia ma anche dall’estero, sono stati denunciati per invasione di terreni dalla Procura della Repubblica di Spoleto. Si tratta dei partecipanti al rave che si è svolto a fine giugno sui prati di Terzo San Severo, sui monti Martani al confine tra il territorio spoletino e Massa Martana.

In arrivo ci sono però anche altri provvedimenti nei loro confronti. La Questura di Perugia sta compiendo accertamenti ai fini dell’emissione di fogli di via.