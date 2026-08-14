Ex sede della banca diventerà un albergo - Tuttoggi.info

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Ex sede della banca diventerà un albergo

Redazione

Ex sede della banca diventerà un albergo

Ven, 14/08/2026 - 08:32

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La ex sede della Banca popolare diventerà un albergo. A due anni dal perfezionamento della vendita da parte del Gruppo Intesa-San Paolo dello storico palazzo in piazza del Popolo, per oltre un secolo sede della Banca Popolare di Todi, infatti, si avvicina il momento della riqualificazione e rifunzionalizzazione del prestigioso immobile

La società della famiglia Balestra che lo ha acquistato ha presentato nelle scorse settimane il progetto per la imminente ristrutturazione. Nulla verrà modificato della facciata esterna, adiacente al Palazzo del Capitano, che sarà anzi interessata da una serie di restauri chirurgici tesi a restituire la piena coerenza alla sua origine ottocentesca

“La commissione edilizia comunale – evidenzia il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – ha approvato senza prescrizioni quanto proposto, anche in considerazione della approfondita relazione presentata dalla nuova proprietà attraverso l’architetto Diego Cacciamani dello Studio A25”.

Alta l’attesa in città per la futura destinazione dell’ex sede bancaria, sia per il suo passato quale principale riferimento finanziario delle famiglie e delle imprese del territorio che per la sua posizione, inserita com’è nel contesto a dir poco unico di una delle piazze medievali più belle d’Italia. L’interesse è rivolto anche alle attività che l’importante superficie, quasi duemila metri quadrati articolati su quattro piani, andrà ad ospitare, con le relative ricadute dal punto di vista economico ed occupazionale sulla comunità locale.

“Quello che sento di poter anticipare, nel rispetto della proprietà, con la quale fin da subito si è instaurato un proficuo rapporto di informazione e condivisione – è ancora il primo cittadino a parlare – è che la città potrà finalmente contare su una struttura di ospitalità turistica di grandissima qualità caratterizzata da suite di altissimo livello, una soluzione che andrà a completare l’offerta ricettiva tuderte, in risposta a flussi turistici in costante crescita in questi ultimi anni e di una richiesta, soprattutto da parte dei visitatori stranieri, di un’accoglienza di questa tipologia”.

Altro elemento riguarda i tempi. Per quel che è dato sapere i lavori preliminari dovrebbero iniziare entro il corrente anno, quindi da qui a pochi mesi, con l’ultima apertura del salone al primo piano in occasione del Todi Festival, al quale la proprietà ha concesso, come già lo scorso anno, l’utilizzo temporaneo, dal 27 agosto al 6 settembre, per lo svolgimento di incontri e presentazioni. Non è dato sapere al momento quale sarà la durata della ristrutturazione e quindi il cronoprogramma per l’avvio della nuova attività, anche se è facile presumere che non avverrà prima di fine 2027-primavera 2028.

“Quel che è importante – commenta ancora il Sindaco Ruggiano – è il segnale di una città in crescita, capace di attrarre investimenti importanti per progetti ambiziosi come questo. Non è il solo, se ne vanno concretizzando altri che avvalorano il momento particolarmente favorevole per Todi e il suo territorio”.

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