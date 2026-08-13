 Si infortuna sull’Isola Maggiore, escursionista soccorsa da Nibbio - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Si infortuna sull’Isola Maggiore, escursionista soccorsa da Nibbio

Redazione

Si infortuna sull’Isola Maggiore, escursionista soccorsa da Nibbio

Gio, 13/08/2026 - 16:08

Condividi su:

Un’escursionista è stata soccorsa dall’elicottero del 118 Nibbio dopo essersi infortunata in un’area impervia dell’isola Maggiore, sul lago Trasimeno. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì: la donna si è fatta male alla gamba sinistra e per soccorrerla è stato necessario appunto attivare l’elisoccorso, con il personale del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria.

Raggiunta la zona dell’intervento, considerata la difficoltà di accesso via terra, l’equipaggio dell’elisoccorso ha effettuato lo sbarco direttamente in prossimità della paziente mediante verricello. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, l’escursionista è stata immobilizzata sulla barella in dotazione all’elisoccorso, recuperata a bordo dell’elicottero sempre mediante verricello e successivamente trasportata all’Ospedale di Perugia.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!