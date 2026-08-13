Si infortuna sull’Isola Maggiore, escursionista soccorsa da Nibbio - Tuttoggi.info

Un’escursionista è stata soccorsa dall’elicottero del 118 Nibbio dopo essersi infortunata in un’area impervia dell’isola Maggiore, sul lago Trasimeno. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì: la donna si è fatta male alla gamba sinistra e per soccorrerla è stato necessario appunto attivare l’elisoccorso, con il personale del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria.

Raggiunta la zona dell’intervento, considerata la difficoltà di accesso via terra, l’equipaggio dell’elisoccorso ha effettuato lo sbarco direttamente in prossimità della paziente mediante verricello. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, l’escursionista è stata immobilizzata sulla barella in dotazione all’elisoccorso, recuperata a bordo dell’elicottero sempre mediante verricello e successivamente trasportata all’Ospedale di Perugia.