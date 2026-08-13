Antenna di telefonia distrutta, il sindaco chiede "una pena certa e giusta" | Le indagini - Tuttoggi.info

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Antenna di telefonia distrutta, il sindaco chiede “una pena certa e giusta” | Le indagini

Massimo Sbardella

Antenna di telefonia distrutta, il sindaco chiede “una pena certa e giusta” | Le indagini

Gio, 13/08/2026 - 23:05

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Un uomo incappucciato, che alcune telecamere di sorveglianza hanno ripreso nei pressi dell’antenna di telefonia data alle fiamme in via San Crispolto, a Passignano sul Trasimeno, potrebbe essere l’autore dell’atto vandalico che tanti disagi ha creato a residenti e aziende, privati del servizio telefonico e internet.

Forse un atto di sabotaggio, che riporta ad altri gesti simili tentati (e in un caso attuato, attraverso il cavo di fili telefonici) nella zona. Anche se questa volta, in contemporanea, sono stati compiuti altri atti vandalici, ai danni di cartelli stradali e contro la balaustra del lungolago.

Attraverso i filmati i carabinieri stanno cercando di individuare l’auto utilizzata dall’uomo incappucciato, ritenuto il presunto responsabile, al fine di identificarlo. E comprendere, a quel punto, anche la vera finalità di un gesto inquietante.

Sul fatto è tornato ad esprimersi il sindaco di Passignano sul Trasimeno, Sandro Pasquali: “Confido sull’operato delle forze dell’ordine – ha scritto in un post – nell’individuare i responsabili che possano poi avere una pena certa e severa; telecamere ed altri sistemi sono presenti, da questi speriamo si risalga ai colpevoli, da affidare poi al corso regolare della giustizia”.

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