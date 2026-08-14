Assessore Cesaretti interviene su “fuga” scuola tennis e calcio a 5 a Castel Ritaldi | Dottarelli e Profili all’attacco - Tuttoggi.info

Sono esplose, come prevedibile, le polemiche sui social dopo la notizia anticipata nell’edizione di ieri da Tuttoggi che la Made for Tennis, scuola sportiva del Circolo Montarello, e la Ducato Spoleto calcio a 5 (ad eccezione della prima squadra che milita in C1) sono state costrette, causa carenza di impianti, ad emigrare a Castel Ritaldi, la cui Giunta comunale aveva messo a gara gli spazi dell’impianto sportivo “Calisto”.

Post che denunciano come, alle scelte di Ducato calcio e Made for Tennis, si aggiunge quella prese già lo scorso anno dalla School cup trasferitasi anch’essa nel comune limitrofo, che indubbiamente sa utilizzare al meglio le proprie infrastrutture. Di questo pomeriggio la “nota di precisazione” a Tuttoggi dell’assessore allo sport Federico Cesaretti che non sposta molto sulla ricostruzione fatta da queste colonne, ma spiega quali “impegni stia portando avanti l’amministrazione Sisti”. Di due ore prima la nota stampa di Alleanza Civica dei consiglieri di opposizione Alessandra Dottarelli e Gianmarco Profili che stigmatizzano i gravi ritardi e le mancate promesse della giunta, quando ormai stanno per scadere i primi 5 anni di guida della amministrazione. Intanto nuovi problemi potrebbero interessare la prima squadra della Ducato. Per saperne di più CLICCA QUI L’ARTICOLO