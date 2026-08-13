Scuola tennis di Montarello e la Ducato Spoleto calcio a 5 costrette a trasferirsi a Castel Ritaldi - Tuttoggi.info

Due club costretti a trasferirsi, circa 200 atleti e dirigenti sportivi che si alleneranno e giocheranno distanti dalla loro città: è quanto si apprende dall’Albo pretorio del Comune di Castel Ritaldi che ha pubblicato i Decreti di assegnazione degli spazi del “Calisto” che andranno alla Made for Tennis, la scuola del Circolo di Montarello, e alla Ducato calcio a 5, storiche realtà di Spoleto.

Una perdita notevole per lo sport della città del festival, almeno per cinque anni come prevede l’aggiudicazione (con possibilità di rinnovo per altri cinque).

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