 Cancellato il Summer Party di Barletta, Jovanotti "Grandissimo dispiacere" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Cancellato il Summer Party di Barletta, Jovanotti “Grandissimo dispiacere”

ItalPress

Cancellato il Summer Party di Barletta, Jovanotti “Grandissimo dispiacere”

Gio, 13/08/2026 - 15:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – “Ieri sera mi hanno dato la notizia che il concerto del Jova Summer Party di Barletta era stato cancellato. Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge, questa è la legge e ha deciso qualcuno che ha l’autorità per decidere e anche gli elementi spero. Poi mi sono arrivate anche le voci, su uno scontro politico locale, ma questo io non lo so, io mi rimetto alla legge e prendo atto con grandissimo dispiacere perché so quanti di voi hanno prenotato alberghi. È un disagio, mi dispiace tantissimo. Per il mio pubblico, per le persone che avevano deciso di esserci”. Lo dice in un video su Instagram Lorenzo Jovanotti, parlando del concerto del 17 agosto annullato per pericolo derivante dall’amianto nell’area dell’evento. “Mi dispiace per Barletta, perché queste feste sono bellissime e tra l’altro la location si sapeva da un anno”, ha concluso il cantante.

mgg/mca2
(Fonte video: Facebook Jovanotti)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!