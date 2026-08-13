Cancellato il Summer Party di Barletta, Jovanotti "Grandissimo dispiacere" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri sera mi hanno dato la notizia che il concerto del Jova Summer Party di Barletta era stato cancellato. Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge, questa è la legge e ha deciso qualcuno che ha l’autorità per decidere e anche gli elementi spero. Poi mi sono arrivate anche le voci, su uno scontro politico locale, ma questo io non lo so, io mi rimetto alla legge e prendo atto con grandissimo dispiacere perché so quanti di voi hanno prenotato alberghi. È un disagio, mi dispiace tantissimo. Per il mio pubblico, per le persone che avevano deciso di esserci”. Lo dice in un video su Instagram Lorenzo Jovanotti, parlando del concerto del 17 agosto annullato per pericolo derivante dall’amianto nell’area dell’evento. “Mi dispiace per Barletta, perché queste feste sono bellissime e tra l’altro la location si sapeva da un anno”, ha concluso il cantante.

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(Fonte video: Facebook Jovanotti)