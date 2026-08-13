Viaggiava sulla E45 con 50 dosi di cocaina, 21enne arrestato - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno tratto in arresto un 21enne ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nel corso di un servizio di controllo del territorio lungo la E45, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia tifernate hanno intercettato un’autovettura e intimato al conducente di fermarsi.

L’uomo, anziché ottemperare all’alt, ha improvvisamente accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo, dando origine a un breve inseguimento. Proprio durante la fuga, dal veicolo è stato lanciato un involucro attraverso il finestrino, nel chiaro tentativo di disfarsene. I militari, una volta riusciti a bloccare l’autovettura, risultata essere stata presa a noleggio, hanno immediatamente recuperato quanto era stato precedentemente gettato. All’interno dell’involucro sono state rinvenute 50 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 36,6 g, già suddivise e pronte per essere immesse sul mercato illecito.

Alla luce degli elementi raccolti il soggetto è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’indagato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, in attesa dell’udienza di convalida.

All’esito dell’udienza, il GIP del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del soggetto la misura cautelare del divieto di soggiorno nella Regione Umbria.